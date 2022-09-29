Семьи военнослужащих, участвующих в СВО, получат психологическую помощь через чат-бот | 360°

Общество 29 сентября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber Семьи военнослужащих, участвующих в СВО, получат психологическую помощь через чат-бот РИА Новости

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Семьи военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, получат психологическую помощь через чат-бот. Текстовое консультирование @psy_myvmeste_bot открыто Telegram, «ВКонтакте» и Viber круглосуточно в рамках проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

29 сентября в исполкоме общественного движения «Народный фронт» дали старт работе горячей линии и обновленной платформы мывместе.рф. По телефону 8-800-200-3411 волонтеры в круглосуточном режиме начали принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной, юридической помощи семьям военнослужащих, участвующих в СВО.

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«Во всех регионах России центры содействия гражданам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации, и в адрес президентского движения поступают тысячи обращений, что показывает насколько востребована сейчас юридическая помощь людям», — отметили в общественном движении.

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В рамках горячей линии вместе с Минюстом РФ будет выстроят система работы по юридическому консультированию мобилизованных резервистов и их семей. Психологическую помощь оказывают специалисты Российского Красного Креста, Минобрнауки РФ и волонтеров-психологов. Это около одной тысячи профессионалов и обученных по спецпрограмме студентов.

Во всех регионах на базе волонтерских штабов, университетов, школ, Добро.центров Ассоциации волонтерских центров открываются первые региональные штабы #МЫВМЕСТЕ, в которых работают добровольцы. Волонтеры посещают мобилизационные пункты и собирают заявки у тех семей, кто нуждается в помощи.

К движению #МЫВМЕСТЕ присоединились и российские предприятия. Представители бизнеса готовы материально помогать мобилизованным и их семьям.

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