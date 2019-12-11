Семьи, в которых только один родитель, собираются проверить в Калининграде

Такое решение губернатор принял после нескольких громких историй, в которых пострадали дети. Одна из них случилась в Ижевске. Там двухлетний ребенок несколько дней провел взаперти в квартире с мертвой матерью.

Еще один вопиющий случай произошел в городе Можга в Удмуртии. Там обнаружили тела 13-летнего подростка с ДЦП и его матери. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил провести проверку по данному факту.

Антон Алиханов идею проверки семей с одним опекуном поддержал. Он заявил, что поставит этот вопрос в Калининградской области на контроль.

«Я с ситуацией в Удмуртии не знаком, но обязательно поручу разобраться в этом вопросе, и поставлю это на контроль в Калининградской области. Рациональное зерно в том, чтобы проверить и держать на контроле семьи, в которых есть только один родитель, и где могло случиться что-то, из-за чего дети останутся без присмотра, действительно есть», — сказал Алиханов.