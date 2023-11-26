Общество 26 ноября 2023, 17:49 Семьи удерживаемых ХАМАС в заложниках израильтян прибыли в Москву Посольство: в Россию прибыли семьи израильтян, удерживаемых в заложниках ХАМАС РИА «Новости»

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Члены семей жителей Израиля с российским гражданством, которых удерживало в заложниках палестинское движение ХАМАС с 7 октября, прибыли на территорию России. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявили в посольстве Израиля в РФ.

«В аэропорту их встретили заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиваков и представители посольства Израиля в Москве», — уточнили в диппредставительстве.

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Во время пребывания в Москве, добавили в посольстве, с израильтянами встретится замминистра иностранных дел Михаил Богданов и посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви. Также для них организуют встречу с лидерами еврейской общины и представителями российских СМИ.

Армия обороны Израиля ранее заявила, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа примерно 215 заложников. Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников, в числе которых оказались 13 израильтян и семь иностранцев.