Общество 24 мая 2023, 15:05 Семьи сотрудников МЧС получат по 5 миллионов рублей в случае их гибели в зоне СВО Путин установил выплаты семьям в 5 млн рублей при гибели сотрудников МЧС в зоне СВО РИА «Новости»

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Российским семьям единовременно выплатят по пять миллионов рублей в случае гибели сотрудников МЧС в зоне проведения специальной военной операции. Такое распоряжение дал президент страны Владимир Путин. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, выплаты получат семьи бойцов спасательных воинских формирований, сотрудников противопожарной службы и МЧС, если те погибли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и на Украине в период проведения спецоперации.

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Уточняется, что средства предоставят родственникам этих специалистов, если те скончались после ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного ими при выполнении таких задач на этих территориях.

«Членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях», — добавили в указе.

Также семьи получат выплаты в размере трех миллионов рублей в случае ранения этих специалистов в зоне проведения спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что в стране продолжат оказывать поддержку и предоставлять социальные гарантии участникам СВО.