Семьи смогут распоряжаться маткапиталом с помощью мобильного приложения

Средствами материнского капитала можно будет управлять с помощью мобильного приложения. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что приложение почти готово.

«Сейчас совместно с ведущими банковскими структурами мы дорабатываем мобильное приложение, чтобы средства материнского капитала можно было использовать на любые направления. Наша задача — использование средств материнского капитала через мобильное приложение банка», — заявил министр во время делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей разрешить тратить материнский капитал на ремонт. При этом он объяснил, что все ограничения на использование материнского капитала связаны с недопустимостью злоупотреблений.

Лидер «Союза отцов» Юрий Соленов предложил ввести в стране отцовский капитал, равный материнскому, сообщала Газета.ru. Отцовский капитал может стать продолжением мер поддержки, которые сегодня российским семьям необходимы в эти критические моменты, связанные с пандемией и материальными трудностями.