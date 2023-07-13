13 июля 2023, 10:53
Семьи с двумя детьми предложили признавать многодетными в России
Вице-спикер Госдумы Даванков: семьи с двумя детьми надо признать многодетными
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с идеей признать семьи с двумя детьми многодетными. Он направил обращение на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой. Копия послания оказалась в распоряжении РИА «Новости».
«Прошу вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве…» — написал Даванков.
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По его словам, в России достаточно мало семей с тремя детьми и больше. Он считает, что многие люди с двумя наследниками не решаются на следующего ребенка из-за того, что не могут в полной мере финансово всех обеспечить.
Государство старается помогать многодетным семьям, для них существует ряд льгот. Например, в Московской области бесплатные земельные участки получили более 1,3 тысячи семей. Большинство из них обзавелись землей в Электростали и Протвине.
Госдума РФ
Семья
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