Семьи с детьми освободили от НДФЛ при продаже квартир

Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов семей с детьми при продаже квартир. Его приняли в окончательном, третьем чтении — вместе с рядом других поправок в Налоговый кодекс.

Закон освобождает от НДФЛ доходы, которые получат семьи с двумя или более детьми при продаже квартиры. Он будет действовать, если недвижимость продают, чтобы улучшить жилищные условия семьи — независимо от того, сколько времени квартира или дом находится в собственности. При этом общая площадь купленного на эти деньги жилья должна превышать площадь проданного, а кадастровая стоимость новый недвижимости не может быть выше 50 миллионов рублей.

«Сумма налога, которую необходимо сейчас уплатить при продаже недвижимости раньше установленного законом срока, для большинства семей является существенной. Именно поэтому президент предложил рассмотреть вопрос о расширении налоговых льгот. Рассчитываем, что принятые сегодня поправки позволят семьям с детьми быстрее приобретать новое, более комфортное жилье», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что закон имеет обратную силу. Он будет действовать для всех сделок, которые были совершены с 1 января 2021 года.

Кроме того, от НДФЛ освободят доходы, которые граждане получили как меру господдержки в связи с пандемией коронавируса. Речь идет о сумме в размере одного минимального размера оплаты труда — 12 792 рубля. Льгота коснется работников, которые заняты на получающих субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией предприятиях и НКО.