Семьи получат в апреле по 5 тысяч рублей за каждого ребенка

Семьи с детьми получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Их будут платить с апреля по июнь ежемесячно. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Произвести в апреле — июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей лицам, проживающим на территории РФ и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

В указе отмечается, что выплаты получат все дети в возрасте до трех лет, которые имеют российское гражданство. Кроме того, эти выплаты не будут учитываться в общем доходе семьи при предоставлении ей других видов социальной поддержки.

Граждане, которые имеют право на эти выплаты, могут обратиться за ними до 1 октября 2020 года. На сайте президента России уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания — с 7 апреля.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на реализацию указа, а также определить порядок и условия выплат. Пенсионный фонд России, в свою очередь, должен обеспечить осуществление этих выплат.