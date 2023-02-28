Важное 28 февраля 2023, 15:58 Семьи погибших в зоне СВО сотрудников ФСБ получат дополнительную поддержку Президент Путин поручил руководству ФСБ поддержать семьи погибших коллег в спецоперации РИА «Новости»

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Руководители Федеральной службы безопасности России должны приложить все силы для оказания помощи и поддержки семьям погибших в зоне проведения специальной военной операции сослуживцев. С таким заявлением на коллегии ведомства выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что собравшиеся прекрасно знают о потерях среди своих коллег, отправившихся в зону проведения специальной военной операции.

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«Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», — заявил Путин.

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Глава государства подчеркнул, что подразделения сотрудников специальной службы в ходе проведения специальной военной операции решали сложные и нестандартные задачи, а также следили за неприкосновенностью государственных границ.

Президент добавил, что выражает благодарность всем сотрудникам ФСБ за их работу на переднем крае, в прифронтовой зоне, а также в тылу противника.