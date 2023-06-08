Общество 08 июня 2023, 15:32 Семьи погибших в СВО добровольцев получат удостоверения для получения льгот Правительство утвердило выпуск удостоверений для семей погибших в зоне СВО добровольцев РИА «Новости»

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Подтверждать право на получение льгот и выплат члены семей добровольцев, погибших в зоне специальной военной операции, станут по удостоверениям. Постановление о создании документа подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил «Интерфакс».

Получить удостоверение смогут родственники погибших участников добровольческих формирований, принимавших участие в специальной военной операции. Документы выдадут военные комиссариаты, где доброволец состоял на учете. Для этого родственникам необходимо подать заявление.

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По удостоверению родные добровольцев смогут получать льготы и социальную поддержку, предусмотренные федеральным законом «О ветеранах», в том числе ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца.

Президент России Владимир Путин ранее поручил властям российских регионов, за исключением городов федерального значения, принять документы о бесплатной выдаче земельных участков военным, бойцам Росгвардии и добровольцам, которые проявили мужество в ходе специальной военной операции. Эту меру также распространят на семьи погибших в бою героев.