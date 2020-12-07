Семьи погибших пассажиров SSJ-100 подали в суд на производителей самолета

Семьи пассажиров, которые погибли во время катастрофы с SSJ-100 в Шереметьево, подали иски на производителей самолета. Они обратились в суд Парижа с требованием компенсации морального и материального ущерба.

Об этом сообщил «Коммерсант». По данным издания, семьи 15 погибших подали иск в Tribunal Judiciaire de Paris. Компании, которых указали в списке ответчиков, уже получили повестки. Речь идет о семи иностранных фирмах и компании Curtiss-Wright Corp.

Несмотря на то, что воздушное судно построили в России, значительную часть его деталей произвели зарубежные фирмы. Кроме того, в списке ответчиков указан «Аэрофлот».

«Авиакомпания по обязательствам вследствие причинения вреда обязана возместить родственникам погибших пассажиров причиненный моральный и материальный ущерб, и поэтому мы решили объединить в одном исковом заявлении наши претензии как к производителям комплектующих лайнера, так и к „Аэрофлоту“», — рассказал адвокат родных жертв трагедии Михаил Загайнов.

В суде Парижа изданию сообщили, что провели исследование и выявили причину крушения. К трагедии привело «несоответствие самолета нормам летной годности по молниезащите».

Лайнера Superjet 100 потерпел крушение во время посадки в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019. В результате трагедии погиб 41 человек.