Семьи мобилизованных в Нижегородской области смогут не платить за детские сады | 360°

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Семьи мобилизованных в Нижегородской области смогут не платить за детские сады

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Новые меры поддержки семьям мобилизованных ввели в Нижегородской области — семьи, где мужчин забрали в зону проведения СВО, смогут не платить за детские сады и школьное питание детей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

Оплата детских садов и школьных обедов для семей мобилизованных отменяется с октября. Образовательным учреждениям будут выплачивать компенсацию из регионального бюджета.

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«Кроме этого, прорабатываем вопрос отмены оплаты за допобразование, кружки и секции в муниципальных и областных учреждениях. Дал соответствующие поручения главам муниципалитетов и финансовому блоку правительства. Контролировать буду лично», — сообщил губернатор региона.

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