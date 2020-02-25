Семьи хулиганов предложили штрафовать за оскорбление учителей

Родители хулиганов будут платить до пяти тысяч рублей штрафа за то, что их дети оскорбляют учителей. По мнению профсоюза образования, школьные будни превратились в последнее время в криминальную хронику, и педагогов следует защитить.

Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, согласно которому за оскорбление педагога вводится в штраф в пять тысяч рублей. Если родители ненадлежаще исполняют свои обязанности, они должны будут заплатить от 500 рублей до трех тысяч. За нападение или насильственные действия против учителей предложили наказывать лишением свободы на три года.

Как сообщила «Российская газета», исследования показывают, что 70% учителей хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. 57% педагогов считают, что их труд не ценится в российском обществе.

Власти России согласны с тем, что нужно решать эту проблему и поднимать социальный статус учителя. В комитете Госдумы по образованию разрабатывают другой законопроект «О статусе педагога».

«Нужно ли повышать ответственность за недостойные поступки детей? Конечно, нужно. Но также нужны системные меры поддержки учителей. Педагогам нужны четкие нормы по трудовой нагрузке. Они хотят получить льготу, по которой их дети учились бы в той же школе или том же детском саду, где они работают», — отметила зампред профильного комитета Любовь Духанина.

Что касается конфликтов, то она считает, что нужно четче прописать механизм их разрешения, технологию медиации в школе.

В некоторых школах проблему с конфликтами пытаются решить с помощью видеонаблюдения, но и этот подход находит немало критиков. Многие говорят, что это лишает учителя последней возможности личного пространства.

Кстати, родители считают, что чуть ли не в половине случаев причиной конфликта в школе может стать стиль преподавания и общения учителя с ребенком. Треть вообще думает, что виноват классный руководитель. Родители, кроме того, выступают против повышенных штрафов, ведь часто хулиганят дети из неблагополучных семей, которым будет сложно заплатить, или наоборот мажоры, для которых пять тысяч рублей ничего не значат.