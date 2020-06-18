«Семьи будут укрепляться». В «Союзе отцов» объяснили, зачем нужен приоритет детей в Конституции

Поправка в Конституцию о семье позволит защитить интересы детей и способствовать развитию этого института. Об этом «360" сказал исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов.

«На данный момент прежде всего [важны] интересы ребенка и защита прав детей именно внутри семьи, той семьи, которая может позволить сформировать атмосферу внутри, которая и реализует весь потенциал ребенка. Мама раскрывает его внутренний потенциал, творческий, его наклонности, а папа помогает реализовать этот творческий потенциал в жизни», — отметил Юрий Соленов.

По его словам, пандемия коронавируса уже показала, как работает принцип детства в приоритете. Ведь во время эпидемии помощь получили именно семьи с детьми, были приняты решения, которые защищали их права.

Соленов отметил, что, когда дети станут приоритетом государственной политики, на этом направлении будет оказываться государственная поддержка, будет сопровождение, психологическая помощь семьям, которые оказались в трудной ситуации.

Это будет поддерживать семейные отношения. Если со стороны государства будет укрепляться и семейная политика, будет развиваться институциональная основа, конечно, семьи будут укрепляться Юрий Соленов.

Голосование по изменению Конституции пройдет неделю с 25 июня. 1 июля будет основным днем, его объявили выходным.