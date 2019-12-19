Семгу больше половины марок признали небезопасной

Больше половины марок семги продают рыбу, не соответствующую требованиям безопасности. «Росконтроль» проверил семгу семи марок и только три рекомендовал к покупке.

«Три образца рекомендованы экспертами к покупке: „Русское море“, „Просто“, „Санта-Бремор“. Кстати, это очень неплохой результат. Во время прошлогодней проверки в черный список не попал лишь один образец — „Русское море“. Рыба брендов „А’море“, „Круглый год“, Clever, „Меридиан“ отправляются в черный список „Росконтроля“ за нарушения требований безопасности», — отметили в пресс-службе компании.

Самой высокой оценки удостоилась рыба марки «Санта Бремор». Эксперты отметили, что продукт безопасен по микробиологическим показателям и содержанию токсичных элементов, не содержит консервантов. В то же время там заметили завышение жирности при маркировке и несоответствия ГОСТу по содержанию соли и белка.

Из распространенных нарушений эксперты выделили долгое хранение. Они отметили, что это не значит, что рыба уже испортилась, но ее нельзя надолго оставлять в холодильнике. Такие замечания сделали рыбе марок «Русское море», «Просто» и Clever.

В лаборатории проанализировали ДНК продаваемой рыбы и выяснили, что образец Clever вовсе не семга, а какая-то совершенно другая рыба. Видимо, производитель решил сэкономить. В рыбе брендов «А’море», «Круглый год», Clever нашли бактерии кишечной палочки. У марок «Меридиан», «А’море», «Круглый год» также обнаружились листерии.

Оценивая вкусовые качества, эксперты предупредили, что решились попробовать рыбу только трех марок, где не нашли бактерий. Они отметили приятный вкус, у семги бренда «Просто» оказался запах с легкой кислинкой.