Семерых пострадавших от прорыва дамбы под Красноярском выписали из больниц

Всех пациентов выписали из Курагинской и Минусинской районных больниц. В краевой клинической больнице в Красноярске пока еще лежат девять человек. Однако некоторым из них могут разрешить уехать домой 25 октября, после полудня.

Кинологи прошли 9000 кв. м в поисках пропавших при прорыве дамбы под Красноярском Подробнее

Состояние всех, кто остается в медучреждении, врачи оценивают как средней степени тяжести или удовлетворительное. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Всем получившим травмы предоставляют специализированную медицинскую помощь. Помимо этого с ними работают психологи из краевого Центра медицины катастроф. А в вахтовом поселке дежурит бригада скорой медицинской помощи.

Каскад из пяти дамб прорвало утром 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино. Вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа, рассчитанных на 80 человек, и несколько бытовых построек.

Погибли 17 человек, трое пропали без вести, их до сих пор ищут. По данным Минздрава Красноярского края, 28 местных жителей обратились за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело, арестованы трое подозреваемых. Под стражей находятся генеральный директор золотодобывающей артели, начальник и мастер участка.