Общество 16 января 2023, 22:52 Семеро защитников ДНР вернулись из украинского плена Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о возвращении семерых военных ДНР из украинского плена Омбудсмен ДНР Дарья Морозова / Telegram

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Семеро военных Донецкой Народной Республики, которых 8 января освободили из украинского плена, вернулись домой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Семеро защитников республики, освобожденные 8 января по обмену, вернулись в ДНР», — написала она.

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Отправка бойцов домой была организована при участии сотрудников аппарата омбудсмена. Морозова отметила, что «несмотря на пытки, бойцы не сломались, не пали духом и остались верны Донбассу». Также она назвала их героями.

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«Наши парни прошли через многое, но не сломлены и сохраняют боевой настрой», — поделилась омбудсмен.

Минобороны РФ ранее сообщило, что 50 российских военных возвратили на Родину в результате переговоров с украинской стороной. Самолеты ВКС России доставили бойцов в Москву на лечение и реабилитацию. Всем вернувшимся из плена солдатам оказали медицинскую и психологическую помощь.

В январе стало известно о возвращении из плена 41 бойца Луганской Народной Республики, которым грозила смертная казнь.