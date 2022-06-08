Семеро подростков получили паспорта в ЗакСе Петербурга

Вручение паспортов впервые состоялось в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Документы выдали семерым подросткам. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Председатель парламента Александр Бельский торжественно вручил им паспорта 7 июня.

«Уверен, что они станут настоящими патриотами и пронесут любовь к нашему городу и стране на протяжении всей жизни», — заявил он.

Жители Запорожской области получат первые российские паспорта в День России — 12 июня. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.