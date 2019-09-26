  • Семеро детей пострадали от священника российского «Ватикана»

    26 сентября 2019, 15:15

    Борис Ломакин

    Следователи установили, что семь детей пострадали от развратных действий оренбургского священника Николая Стремского. Мужчина взрастил десятки воспитанников, но не повезло только этим семи.

    Следователи центрального аппарата предъявили обвинение 65-летнему Николаю Стремскому, который руководил «Православной Свято-Троицкой Семионовой обителью милосердия» (СМИ прозвали организацию российским «Ватиканом») в Оренбургской области. Сотрудники нашли подтверждения, что с января по август 2018 года он совращал шесть опекаемых и удочеренных детей, а одну девочку изнасиловал, говорится на сайте СК.

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    При этом его дочь Елена Стремская и ее муж Виктор Щербаков насильно держали трех детей в гараже, уверены следователи. Священник Стремской проходит по статье «Развратные действия», «Изнасилование» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Его дочь и ее супруг — по статье о незаконном ограничении свободы несовершеннолетних.

    Всем потерпевшим оказывают психологическую помощь, Стремской под стражей. В то же время оренбургская епархия назначила протоиерея Иоанна Кочанкина на должность главы обители милосердия, где ранее руководил Стремской.

    В пресс-службе оренбургской епархии рассказали РИА «Новости», что в обители в Саракташе (поселке, где располагается организация) продолжаются богослужения, а гимназия работает в штатном режиме.