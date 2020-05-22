Семейство уток гуляло посреди Тверской в Москве. Видео

Жители Москвы в пятницу днем заметили необычных нарушителей изоляции. Семейство уток настолько осмелело, что рискнуло перейти Тверскую. Все закончилось хорошо.

Видео в редакцию «360» прислала пользовательница Instagram @olgats. На кадрах видно, что курьер на велосипеде встал посреди дороги, чтобы привлечь внимание водителей. Позже к нему присоединился и автомобиль ДПС.

Судя по видео, утки благополучно перешли дорогу в неположенном месте. Куда они отправились дальше, неизвестно.

Движение на дорогах Москвы стало настолько свободным, что утки уже не в первый раз решают пересекать оживленные магистрали. В начале недели сотрудники Росгвардии ограничили движение на Ленинском проспекте, чтобы утиное семейство смогло безопасно перейти дорогу. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Из-за того, что многие люди оказались на изоляции, животные стали чувствовать себя уверенно. В Пятигорске к людям пришел заяц, жители Мурманской области увидели на льдине тюленя.

В Мытищах лось пришел во двор жилого многоквартирного дома, а на Пятницком шоссе заметили лису. Она прыгала в клумбе и не обращала внимания на человека.