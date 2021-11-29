Семейство альпака удивило жителей Серпухова прогулкой по проезжей части

Жители Серпухова удивились необычным пешеходам: на проезжей части гуляли три альпака. Оказалось, что это был Педро с женой и дочерью — они сбежали из «Дома альпака» в Паникове.

Альпака заметили на бульваре 65 лет Победы в Серпухове. Удивленные жители Ивановских двориков начали публиковать фотографии альпака в Instagram. При этом некоторые перепутали их с ламами.

«Ничего необычного, просто ламы шли из булочной!» — написал пользователь aleksejjkzlv.

Аккаунт «Дома альпака» в Серпухове оставил комментарии к этому посту.

«Это наша прогулка немного пошла не по плану», — уточнили там.

Выяснилось, что животных разводят на ферме в «Дом альпака» в Паникове. Издание Oka.fm выяснило, что беглецами оказались альпака Педро, его жена Маджерика и их дочь Рада. Сотрудники уточнили, что с ними постоянно гуляют, и все обходится без происшествий. Однако в тот момент Рада заметила на улице собаку и решила с ней познакомиться. Сотрудники уточнили, что Рада — молодая альпака, ей всего один год. Она дружелюбна и любит домашних животных, поэтому побежала к собаке.

«А родители, по всей видимости, кинулись за ней. Но все закончилось благополучно, никто не пострадал», — уточнили в «Доме альпака».