Семейным угонщикам Land Rover в Петербурге вынесли приговор

Суд отправил Артема Силецкого в колонию строгого режима на четыре года. Его сын получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Мужчины угоняли машины в Приморском районе. Они находили интересующие их марки, проникали в салон и пытались завести двигатель.

Владелец угоняемой иномарки заметил злоумышленников 30 июля 2019 года. Артем Силецкий избил автолюбителя, причинив вред здоровью средней степени тяжести.

Одно из ТС 25 сентября не удалось угнать, поскольку сработала спутниковая противоугонная система и двигатель заблокировался. Однако в ноябре 2019 года Артем Силецкий угнал Land Rover Discovery IV и Land Rover Range Rover Evoque.