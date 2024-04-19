Общество 19 апреля 2024, 11:19 Семейный театр кукол «Жужа» откроют в ЯНАО

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Единственный в ЯНАО семейный театр кукол «Жужа» откроется в Салехарде в мае 2024 года. Об этом сообщил Infox.ru.

В данный момент в помещении выполняют финальную отделку. Ремонтные работы ведутся и в подростковом центре «Доверие». Уже скоро учреждение примет детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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Кроме того, специалисты занимаются восстановлением здания для занятий клуба начальной военной подготовки «Рокот».