19 апреля 2024, 11:19
Семейный театр кукол «Жужа» откроют в ЯНАО
Единственный в ЯНАО семейный театр кукол «Жужа» откроется в Салехарде в мае 2024 года. Об этом сообщил Infox.ru.
В данный момент в помещении выполняют финальную отделку. Ремонтные работы ведутся и в подростковом центре «Доверие». Уже скоро учреждение примет детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Реклама
Кроме того, специалисты занимаются восстановлением здания для занятий клуба начальной военной подготовки «Рокот».
Театры
Реклама
Реклама