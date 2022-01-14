Семейный психолог составила инструкцию, как подготовиться к локдауну

Несколько дней назад в Госдуме заговорили о возможном локдауне в связи с распространением штамма «омикрон». По словам семейного психолога Светланы Бояриновой, необходимо быть подготовленным к любому развитию событий. Она поделилась инструкцией, в которой говорится, как благополучно пережить ситуацию, написала «Общественная служба новостей».

«И лучше быть готовым к чему-то плохому, иметь план, чем переживать ситуацию, которая свалится на голову. Искусственно проживая все подобные истории, мы работаем со страхом. Нужно ответить себе на вопрос: „Как я могу поступать в тех или иных ситуациях?“ И все спланировать», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо ответить на технические вопросы, например, такие: какие продукты нужны? кто, где в каком углу квартиры и по какому графику работает? кто занимается с детьми уроками?

Далее необходимо поработать со своими чувствами. Кто-то, находясь в страхе и неведении, предпочитает иметь личное пространство, кто-то нуждается в беседе. Кроме-то, необходимо подумать о досуге. В интернете существует масса практик, медитаций и рекомендаций по поводу того, как справляться со стрессом и раздражением в условиях замкнутого пространства.

В заключение психолог порекомендовала продумать технику безопасности на случай, если кто-то сорвался.

«Это успокоит мозг, минимизирует тревогу. У вас будет ощущение, что вы контролируете ситуацию. А когда будут идеи, как с этим справляться, что расширит горизонты и увеличит силы и возможности», — резюмировала специалист.