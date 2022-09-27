Семейный психолог Серебрякова рассказала, как можно помочь детям избежать буллинга в школе | 360°

Общество 27 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Семейный психолог Серебрякова рассказала, как можно помочь детям избежать буллинга в школе

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Детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с изданием РИА ФАН рассказала, каким образом родители могут помочь своим детям избежать буллинга в школе.

По словам специалиста, любая ссора — это неприятные переживания для ребенка, однако это тот опыт, благодаря которому дети учатся общаться и лучше понимать себя и других.

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Причинами для травли могут послужить как индивидуальные особенности ребенка (очки, вес, заикание, прыщи, походка, шрамы, фамилия и так далее), так и психологические, например, неуверенность в себе, темперамент флегматика, меланхолика, слезливость, вспыльчивость.

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Психолог советует родителям убрать ребенка из токсичной, разрушительной для него атмосферы. Можно перевести его в другой класс или в другую школу.

«Если ребенок плачет и не справляется и просит не ходить в школу, так как там буллинг, не стоит думать, как многие родители, что так он станет сильнее, если преодолеет этот момент. Это именно та ситуация, которая только ослабит ребенка. Самое лучшее, разрешить не ходить в школу, хотя бы взять тайм-аут», — резюмировала Серебрякова.

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