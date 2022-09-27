Семейный психолог Серебрякова рассказала, как можно помочь детям избежать буллинга в школе | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 16:47

Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России

Общество

27 сентября 2022, 16:46

Умер Борис Моисеев

Реклама

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 16:06

Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме

Общество

27 сентября 2022, 15:59

Семейный психолог Серебрякова рассказала, как можно помочь детям избежать буллинга в школе

Читать 360tv в

Детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с изданием РИА ФАН рассказала, каким образом родители могут помочь своим детям избежать буллинга в школе.

По словам специалиста, любая ссора — это неприятные переживания для ребенка, однако это тот опыт, благодаря которому дети учатся общаться и лучше понимать себя и других.

Реклама

Причинами для травли могут послужить как индивидуальные особенности ребенка (очки, вес, заикание, прыщи, походка, шрамы, фамилия и так далее), так и психологические, например, неуверенность в себе, темперамент флегматика, меланхолика, слезливость, вспыльчивость.

Реклама

Психолог советует родителям убрать ребенка из токсичной, разрушительной для него атмосферы. Можно перевести его в другой класс или в другую школу.

«Если ребенок плачет и не справляется и просит не ходить в школу, так как там буллинг, не стоит думать, как многие родители, что так он станет сильнее, если преодолеет этот момент. Это именно та ситуация, которая только ослабит ребенка. Самое лучшее, разрешить не ходить в школу, хотя бы взять тайм-аут», — резюмировала Серебрякова.

Дети

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама