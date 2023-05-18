Общество 18 мая 2023, 14:40 Семейный психолог Романив объяснила, почему не стоит общаться с бывшими Психолог Романив: продолжение общения может быть вредным для эмоционального состояния

Читать 360tv в

Семейный психолог Ольга Романив в разговоре с изданием «Газета.Ru»объяснила, почему общение с бывшими лучше прекратить даже по переписке. По словам специалиста, оно может негативно сказаться на эмоциональном или психологическом состоянии.

Особенно не стоит общаться с теми людьми, отношения с которыми закончились изменой или обманом.

Реклама

«Если разрыв отношений был связан с какими-то неприятными событиями, например изменой, обманом, проявлением физического или эмоционального насилия, то продолжение общения может быть вредным для вашего эмоционального и психологического состояния», — процитировал Ura.ru специалиста.

Даже если человек до сих пор испытывает любовь или привязанность к бывшему партнеру, такое общение стоит оборвать, резюмировала психолог.