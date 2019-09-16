Семейный психолог рассказал, как вычислить изменника

Пикап-тренер рассказал, как влюбить в себя мужчину Подробнее

Психолог объяснила, что все люди изменяют по-разному. При этом одни и те же признаки можно наблюдать как у женщин, так и у мужчин.

Специалист рассказала, что измену можно ознаменовать частыми отлучками партнера: частыми командировками, отъездами. Кроме того, эксперт призвала обратить внимание, если на фоне отсутствия секса и физической близости партнер начинает больше стараться для своей семьи, делать внезапные подарки. Таким образом человек пытается компенсировать свою вину.

Подробнее Бояринова остановилась на проявлениях мужских измен. По ее словам, мужчина начинает ощущать влюбленность, когда у него появляется новая девушка. Он вновь чувствует себя женихом на выданье, этаким принцем. В такие моменты мужчина начинает уделять больше внимания своему внешнему виду, «украшать» себя.

Еще одной чертой, характерной для измены, является проявление необоснованной злости. При этом вымещает он это сильную и негативную эмоциональную реакцию на партнерше. Таким образом человек винит другого в том, что его подтолкнули к совершению измены. Обострившиеся вспыльчивость, раздражительность, нетерпимость вполне могут быть признаками измены.

Бояринова отметила, что вовремя отследить перемены в поведении второй половинки не всегда представляется возможным.

«Бывает и такое, что совершенно ничего и не предвещало беды. Как общались люди уже долгое время, так и общаются. Обычно это отстраненное общение с некоторыми пересечениями на одной жилплощади. В таком формате взаимоотношений можно и не заметить признаков измены», — заключила психолог.