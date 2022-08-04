Семейный психолог Наумова посоветовала навещать ребенка после развода раз в 7 дней

Семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова рассказала, как часто стоит навещать ребенка после развода. Специалист отметила, что чем меньше ребенок по возрасту, тем чаще с ним нужно видеться. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Ребенку до 16 лет необходимо видеть второго родителя хотя бы раз в семь дней.

«Ребенку необходимо видеть, что родители могут взаимодействовать и что они имеют возможность с ним общаться. Если есть ребенок, то ему нужно видеть родителя хотя бы раз в две недели. Например, ребенку до 16 лет важно видеть родителя хотя бы раз в неделю или раз в две недели. Такая периодичность необходима для его самооценки и ощущения, что он нужен родителям», — сообщила специалист.

Наумова добавила, что находящимся в разводе супругам крайне важно поддерживать отношения и не вредить друг другу при наличии общих детей.