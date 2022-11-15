Общество 15 ноября 2022, 15:11 Семейный психолог напомнил, что секс восстанавливает и гармонизирует отношения между партнерами

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Семейный психолог Сергей Ланг рассказал «Известиям», что все пары, испытывающие проблемы в отношениях, занимаются сексом раз в неделю или реже.

«Безусловно, секс заложен в нас на генетическом уровне. Он укрепляет эмоциональную связь между партнерами, восстанавливает и гармонизирует отношения», — подчеркнул специалист.

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По его словам, если между мужчиной и женщиной снижается частота сексуальных контактов, то между ними возникает раздражение, недоверие и напряжение. Если же партнеры испытывают потребность в интимной близости, то между ними хорошие отношения.

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«Конечно, здесь следует учитывать индивидуальный темперамент людей. Есть люди, которым в принципе по природе нужно, например, один раз в неделю и все хорошо», — заметил психолог.