Общество 19 мая 2023, 11:33 Семейный психолог Иванова рассказала, почему может пропасть сексуальное влечение Психолог Иванова: потеря сексуального желания может быть связана с установками в голове

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Сексолог, семейный психолог Екатерина Иванова в разговоре с изданием «ФедералПресс» объяснила, по каким причинам может пропадать сексуальное влечение.

В первую очередь специалист указала на возникающие установки в голове.

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«Потеря сексуального желания у женщины может быть связана с некими установками в голове. Например: „Приличная женщина не показывает своего желания. Мужчина должен инициировать секс и завоевывать ее“», — объяснила психолог.

Также женщина часто обижается на партнера, что он не проявляет к ней должного внимания, хотя сама не инициирует близость. Иногда отбить сексуальное влечение может злость на партнера. Из чувства влечения вырастает отвращение, добавила Иванова.