Общество 04 июля 2023, 23:51 Семейный фестиваль ко Дню семьи, любви и верности пройдет 8 июля в Петербурге

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Семейный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет в Пулковском парке Санкт-Петербурга 8 июля. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по акварели и нарисовать открытки с видами Петербурга. Также организаторы мероприятия подготовили розыгрыши игрушек и билетов в театры.

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Как сообщил RT, на фестивале будут работать площадки «Активное долголетие», «Мосты Петербурга» и «Путешествие по библиотекам».