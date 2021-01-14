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    14 января 2021, 10:20

    Семейных мигрантов предложили не депортировать из России

    Полина Петрова

    Заместитель Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко разработала поправки в миграционное законодательство, согласно которым иностранцев, совершивших административные правонарушения, не будут депортировать из России, пишет «Парламентская газета».
    Семейных мигрантов предложили не депортировать из России

    Инициатива предполагает, что мигрантов не станут лишать вида на жительство, разрешения на временное проживание, а также запрещать им въезд в нашу страну. Это касается тех, кто живет с близкими родственниками-гражданами РФ. Костенко отметила, что на случаи с уголовными преступлениями правило распространяться не будет.

    «Если человек компенсировал государству ущерб от своих правонарушений, почему он должен покидать Россию, а его семья страдать?» — задалась вопросом автор идеи.

    Эта проблема уже была обсуждена с представителями МВД. Они обратили внимание, что последствия для мигранта не всегда соизмеримы с опасностью совершенного правонарушения. При этом у ведомства не хватает инструментов для принятия более уместного решения.

    Уточняется, что добиться отмены решения можно лишь через суд.