Семейных мигрантов предложили не депортировать из России

Инициатива предполагает, что мигрантов не станут лишать вида на жительство, разрешения на временное проживание, а также запрещать им въезд в нашу страну. Это касается тех, кто живет с близкими родственниками-гражданами РФ. Костенко отметила, что на случаи с уголовными преступлениями правило распространяться не будет.

«Если человек компенсировал государству ущерб от своих правонарушений, почему он должен покидать Россию, а его семья страдать?» — задалась вопросом автор идеи.

Эта проблема уже была обсуждена с представителями МВД. Они обратили внимание, что последствия для мигранта не всегда соизмеримы с опасностью совершенного правонарушения. При этом у ведомства не хватает инструментов для принятия более уместного решения.

Уточняется, что добиться отмены решения можно лишь через суд.