Семейные ссоры предложили приравнять к хулиганству

Всего сенаторы обсудили 66 поправок в КоАП. Пункт о дебоширстве планируют вписать в статью о мелком хулиганстве. В пояснительной записке авторы предлагают распространить ответственность за дебош в публичных местах и на личное пространство россиян.

При принятии поправки нарушителю будет грозить штраф 3-5 тысяч рублей, обязательные работы до 40 часов или административный арест на 15 суток.

Член комитета верхней палаты по социальной политике Сергей Леонов напомнил, что полицейские, как правило, не реагируют на жалобы по поводу домашних конфликтов, «а если и приезжают на место вызова, им часто не открывают дверь».

При этом, по мнению сенатора, предложенная поправка не будет работать «из-за неясности формулировки».