Семейную пару осудили за убийство приемного ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перед судом предстала супружеская пара, которая забила до смерти приемного сына. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

По данным информагентства, семилетний мальчик погиб в июле 2018 года. Супруги испытывали к ребенку длительную неприязнь, поскольку считали, что он не слушается их. В один из дней они забили его до смерти, пустив в ход ноги, руки и тупые предметы. Суд приговорил женщину-опекуна к девяти годам в колонии общего режима. Ее муж проведет в колонии строгого режима девять лет и 10 месяцев.