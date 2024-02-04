Общество 04 февраля 2024, 12:34 Семейную ипотеку продлят в России Хуснуллин: в РФ продлят семейную ипотеку и поддержат льготную в новых регионах РИА «Новости»

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Правительство России продлит программу семейной ипотеки и поддержит льготные кредиты на покупку жилья в новых регионах и на Дальнем Востоке, среди населения на нее есть спрос. Об этом на пленарном заседании тематического дня «Среда и инфраструктура для жизни» в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас есть сегодня задача, определиться с ипотекой и тем, как она продолжит работать. Мы видим, что президент России говорил, что будет семейная ипотека. Ипотеку в новых регионах и на Дальнем Востоке мы тоже будем поддерживать», — сказал он.

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Вице-премьер подчеркнул, что льготная ипотека влияет на рост жилищного строительства и дает дополнительный спрос на жилье.

«На территории новых субъектов России уже зафиксировали большой спрос на жилье», — добавил Хуснуллин.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что жители России в 2023 году оформили порядка 700 тысяч ипотечных кредитов в рамках льготных программ. Чукотка и Магаданский край стали лидерами среди остальных субъектов страны по ипотечным платежам.