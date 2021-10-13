Депутат назвал необходимым закон о профилактике семейного насилия

Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала необходимым законопроект о профилактике насилия в семье. Об этом сообщил RT.

Она отметила, что сейчас это актуальный вопрос в обществе. Также Бессараб добавила, что для эффективной профилактике необходимо, чтобы все системы работали слаженно.

«Работа кризисных женских центров, работа психологов, работа всего государства по предотвращению насилия — она нужна», — рассказала она.

Ранее стало известно, что депутат Виталий Милонов, который занял пост заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, планирует внести законопроект о запрете смены пола. Сейчас возможность изменения гендерного маркера в документах прописана в федеральном законе «Об актах гражданского состояния».