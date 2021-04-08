Актриса из телесериала «Кухня» обрела семейное счастье

Актриса сериала «Кухня» ведет подготовку к свадьбе. Возлюбленный предложил Екатерине Кузнецовой быть его женой. Помолвка проходила на Шри-Ланке, поскольку молодая пара живет там уже несколько месяцев, сообщили «Дни.ру».

Звезда сериала «Кухня» в своем микроблоге показала кольцо, которое жених вручил ей, когда позвал замуж. Кузнецова демонстрирует в своих социальных сетях, что счастлива. Поклонники пары осыпают их комплиментами.

Вместе они уже четыре года. Их судьбоносная встреча случилась в горое Сочи. После знакомства женщина отказалась от поедания мяса и начала заниматься духовными практиками. Мужчина приучил Екатерину на зиму уезжать в места, где тепло.

Будущий муж Кузнецовой занят предпринимательской деятельностью на Шри-Ланке и Тенерифе. Рассказывают, что у ее возлюбленного имеется на островах школа для серфингистов. При этом сама Екатерина сообщала, что ее избранник занимается строительством отелей.