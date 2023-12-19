Общество 19 декабря 2023, 08:43 Семье оставившего на камне послание бойца СВО из Батайска могли угрожать с Украины МВД: семье погибшего в зоне СВО бойца Рудакова могли угрожать с Украины Pxhere

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Семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова из Батайска, который оставил на камне послание с просьбой позаботиться о его семье, могли угрожать с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

Ростовские правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова.

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«Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», — указали в ведомстве.

Проверку взял на личный контроль начальник ростовского Главка МВД генерал-лейтенанта полиции Олег Агарков.

Рудаков оставил свою просьбу, написанную маркером на белом силикатном кирпиче. Он призвал позаботиться о его матери, сестре и брате. Кирпич нашли в подвале одного из домов в Марьинке. Известно, что Рудаков вместе со своими сослуживцами принял неравный бой. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца.