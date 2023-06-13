Общество 13 июня 2023, 15:54 Семь жителей Нижегородской области получат вознаграждение за сообщения о пьяных водителях

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Денежное вознаграждение получат семь жителей Нижегородской области, которые заявили о нетрезвых водителях. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на департамент региональной безопасности области.

С начала мая в регионе действует постановления о выплатах за информацию, благодаря которой правоохранителям удалось задержать пьяного водителя. Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин.

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Отмечается, что размер выплаты за сообщения составляет две тысячи рублей.