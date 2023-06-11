Общество 11 июня 2023, 01:48 Семь тысяч человек эвакуировали из затопленных районов Херсонской области Сальдо: почти семь тысяч человек эвакуировали после ЧП с Каховской ГЭС с Херсонщины РИА «Новости»

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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из подтопленных районов области эвакуировали почти семь тысяч человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«К исходу 10 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано почти семь тысяч человек (из них детей — 323, маломобильных граждан — 112), в том числе за сутки — 902 человека», — сообщил Сальдо.

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Почти полторы тысячи человек от общего числа эвакуированных находятся в пунктах временного разрушения.

С подтопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС территорий госпитализированы 77 человек, всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Власти Новой Каховки считают, что при такой мощной поддержке волонтеров, МЧС и других служб регион сможет вернуться к более-менее нормальной жизни в течение недели после схода воды.

Ранее сообщалось, что в Новокаховском районе уровень воды спал до семи метров. В Алешкинским вода после разрушения дамбы сошла до 1,5 метра