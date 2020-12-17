Семь точек незаконной продажи елок закрыли в Челябинске

«Составлены административные протоколы, 300 деревьев изъяты из оборота», — уточнили в администрации города.

В канун Нового года происходят разные, порой странные и опасные инциденты с елками. Накануне школьник из Ханты-Мансийска случайно поджег искусственную праздничную ель, которая стояла возле магазина. Произошедшее попало на камеру.