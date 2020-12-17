facebook_pixel
    17 декабря 2020, 17:07

    Семь точек незаконной продажи елок закрыли в Челябинске

    Полина Петрова

    Полицейские и сотрудники местной администрации закрыли семь точек незаконной продажи елок в микрорайоне Чурилово в Челябинске, пишет «Царьград» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
    Семь точек незаконной продажи елок закрыли в Челябинске

    «Составлены административные протоколы, 300 деревьев изъяты из оборота», — уточнили в администрации города.

    В канун Нового года происходят разные, порой странные и опасные инциденты с елками. Накануне школьник из Ханты-Мансийска случайно поджег искусственную праздничную ель, которая стояла возле магазина. Произошедшее попало на камеру.