Семь точек незаконной продажи елок закрыли в Челябинске
Полицейские и сотрудники местной администрации закрыли семь точек незаконной продажи елок в микрорайоне Чурилово в Челябинске, пишет «Царьград» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Составлены административные протоколы, 300 деревьев изъяты из оборота», — уточнили в администрации города.
В канун Нового года происходят разные, порой странные и опасные инциденты с елками. Накануне школьник из Ханты-Мансийска случайно поджег искусственную праздничную ель, которая стояла возле магазина. Произошедшее попало на камеру.