Общество 12 января 2023, 22:33 Семь теплых остановок появится в Салехарде до конца зимы

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До конца февраля в Салехарде откроют еще семь современных теплых остановок. Об этом сообщил сайт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Жители города сами выбирали, где поставят обновленные остановки. Все павильоны будут оборудованы видеокамерами, портами USB и Wi-Fi. При голосовании предпочтения отдавали остановкам, расположенным рядом со значимыми социальными объектами. Таким образом теплые павильоны появятся Матросова, Республики, Щорса, а также на Вахте-80 и Хлебокомбинате.

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Но на этом программа обновление не закончится. Власти пообещали до конца года установить еще три теплых установки и продолжить реновацию старых павильонов.

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