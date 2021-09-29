Семь спортсменов-моржей устроили рекордный заплыв между ледоколами в Обской губе

Спортсмены-моржи из центра «АквАйСпорт-Тюмень» и красноярская пловчиха из клуба «Мегаполюс» попали в Книгу рекордов России, совершив первый арктический заплыв в Обской губе. Они преодолели расстояние в один километр между двумя ледоколами «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников».

Новый рекорд зафиксировал представитель и главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов. Заплыв был признан состоявшимся, «Арктический километр» прошли семь спортсменов, сообщили в паблике «АквАйСпорт-Тюмень» во «ВКонтакте».

Капитаном команды был Андрей Агарков, участниками заплыва также стали Натали Усачева, Альберт Собиров, Игорь Филатов, Юрий Неупокоев, Тимофей Святов, Валерий Щукин и Станислав Каренгин. После холодовой нагрузки моржей осмотрели два реабилитолога «АквАйСпорт-Тюмень» Наталья Букаринова и Ольга Агаркова.

По словам одного из рекордсменов, Валерия Щукина, во время заплыва он чувствовал себя первопроходцем, но самым неожиданным было то, что у него порвалась резинка у плавательных очков.

«Вода же показалась не такой холодной, в какой мы обычно плаваем, здесь еще не зима. Если предположить, что меня не пустили и развернули плыть обратно, то я бы справился», — рассказал он в комментарии «Тюменской линии».