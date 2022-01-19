Семь солнечных электростанций планируют построить в Забайкалье в ближайшие 2 года

Семь солнечных электростанций собираются построить в Забайкальском крае в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на председателя правительства края Сергея Гордеева.

Минэнерго одобрило строительство. На него выделят 30 миллиардов рублей. В результате на рынке электроэнергии появится 313 мегаватт мощности, это 40% от общего количества в России.

«У Забайкалья большой природный и экономический потенциал для масштабного внедрения таких проектов», — рассказал Гордеев.