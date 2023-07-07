07 июля 2023, 14:14
Семь случаев острой кишечной инфекции выявили в Хакасии
Воспитанники и тренеры спортивной школы в Хакасии заболели острой кишечной инфекцией
Семь случаев заболевания острой кишечной инфекцией выявили в спортивной школе «Тея» в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«В ходе проверочных мероприятий стало известно, что среди тренеров и воспитанников зафиксировали семь случаев острой кишечной инфекции. В том числе пять по результатам медицинского осмотра тренерского состава и детей, а также сопровождающих лиц», — отметили в ведомстве.
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Роспотребнадзор организовал проверку комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий в местах общего пользования, в том числе дезинфекцию пищеблока.
Специалисты ведомства продолжат выяснение причин ЧП.
Ранее 10 случаев заражения острой кишечной инфекцией выявили в детском лагере «Юность» в Воронежской области. Одного ребенка доставили в больницу, остальных отправили на амбулаторное лечение.
Врачи
Роспотребнадзор
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