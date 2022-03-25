Семь предприятий Нижегородской области стали победителями конкурса «Золотая сотня»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил награды семи предпринимателям, участвовавшим и победившим в федеральном конкурсе «Золотая сотня». Об этом написал сайт kp.ru.

По словам Никитина, Нижегородская область второй год подряд стала лидером по представленности в «Золотой сотне». Этот результат является лучшим за всю 24-летнюю историю участия области в конкурсе.

Награды от «Золотой сотни» получили мясная продукция, полимерно-битумная лента, искусственный хрусталик для лечения патологий зрения, услуги по организации питания и общественной безопасности.

Конкурсу «100 лучших товаров России» в этом году исполняется четверть века. Прием заявок от производителей стартовал на сайте www.nncsm.ru в разделе «Конкурсы».