Семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще семь пациентов скончались в Москве от COVID-19. Их возраст составлял от 46 до 90 лет.

Как сообщает оперативный штаб, у пациентов диагностировали пневмонию и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Один из погибших лечился в частной клинике.

В оперштабе отметили, что погибшие имели сопутствующие заболевания. В том числе сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы. Трое из них страдали хроническим бронхитом.

Оперативный штаб напомнил, что пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ближайшие две-три недели станут определяющими по коронавирусу в стране. Президент подчеркнул, что именно в эти дни многое будет зависеть от выполнения рекомендаций.

Число зараженных коронавирусом в Москве составляет 5841 человек. За последние сутки 660 новых случаев заражения. 38 человек погибли, по данным стопкоронавирус.рф