Общество 15 марта 2023, 17:58 Семь общественных пространств благоустроят в столице Ямала

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Ямальские власти намерены благоустроить в Салехарде семь общественных пространств, передает «Ямал-Медиа».

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Об этих планах сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский во время прямой линии. Особое внимание при благоустройстве уделят пешеходным зонам. В частности, в программу попали скверы на улице Республики, на улице Мира, на пересечении улиц Зои Космодемьянской и Губкина, на Почтовой-Маяковской, а также бульвары на улице Республики и Арктической улице.