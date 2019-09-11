Семь новых спортобъектов откроют в Подмосковье до конца года. Что это будет?

В Московской области до конца года откроют семь спортивных объектов. Жителей региона ждут три ФОКа, два стадиона, бассейн и дворец спорта.

Один из новых ФОКов откроется в Шатуре. В нем будут спортивный зал, зал единоборств, раздевалки и душевые.

В физкультурно-оздоровительном комплексе в Балашихе будет бассейн 25×16 метров. В Богородском городском округе откроют комплекс площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, в стенах которого кроме административно-хозяйственных помещений разместятся универсальный спортивный зал, а также зал для настольного тенниса.

А в Пущине закончится капитальный ремонт дворца спорта «Ока». Там появится универсальный спортивный зал, тренажерный и зал для аэробики, а также помещения для борьбы, спортивной хореографии и бассейн 25×13 метров.

В Чехове и Красногорске закончат реконструировать стадионы. Так, чеховский «Химик» обзаведется новым футбольным полем, универсальной спортивной площадкой с беговыми дорожками и трибунами на 1200 мест.

А на стадионе «Машиностроитель» в Красногорске помимо поля с подогревом, беговых дорожек и трибун оборудуют специальные игровые сектора для игры в волейбол и баскетбол.

А у жителей Ликино-Дулева появится бассейн «Дивный».В здании будет два здания — большой бассейн 25×10 метров и малый — 10×4 метра.

«Строительству спортивных объектов на территории Московской области мы уделяем особое внимание. В регионе работает несколько программ, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Мы не только строим новые объекты, но и реконструируем и модернизируем уже существующие», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он уточнил, что власти Подмосковья ставят себе цель сделать спортивную инфраструктуру доступной и современной.