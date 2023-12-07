Общество 07 декабря 2023, 09:11 Семь новых мостов построят в Москве к 2026 году Собянин: в Москве строят три новых пешеходных моста, а еще четыре проектируют Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Москва продолжит развивать транспортную и пешеходную доступность разных районов города. В городе построят семь мостов к 2026 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Для реализации планов построят новые пешеходные мосты. Сегодня сотрудники ведут работы по трем объектам. Среди них — мост через Нагатинский затон длиной 220 метров. На данный момент он готов на 15%. Специалисты уже начали устанавливать опоры.

Реклама

Мост через Яузу вблизи Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана длиной 300 метров уже готов на 19%. Мастера армируют плиту и собирают металлический пролет.

Строительство моста через Водоотводный канал длиной 58 метров завершили на 60%. Там сейчас строят защитную стенку.

Еще четыре моста находятся в работе. Два из них возведут в Мневниковской пойме, еще два — в затоне Новинки. Так, до 2026 года в Москве построят семь новых пешеходных мостов.

Ранее Собянин одобрил планы строительства трех городских вокзалов в Москве.